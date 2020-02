Torjäger Teuchert: Schnappt sich Hannover 96 den Schalker für 1,5 Millionen?

Bei ihm läuft es gerade richtig rund: 96-Stürmer Cedric Teuchert traf zuletzt in drei Spielen, kommt jetzt in 14 Spielen auf fünf Saisontore und zwei Vorlagen für die Roten. Der Leihspieler von Schalke hat sich reingekämpft und spielt nun auf seiner Lieblingsposition. "Im Zen­trum fühle ich mich am wohlsten", sagte Teuchert kürzlich im SPORTBUZZER-Interview.