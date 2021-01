Sturm oder Mittelfeld? 96-Profiboss Kind bereit, Geld für einen neuen Spieler zur Verfügung zu stellen

Christian Eichner ist Trainer in Karlsruhe, gerade hat sein Team 96 besiegt. In seiner erstaunlichen Analyse er­laubt der 38-Jährige den Blick in die Machtverhältnisse zwischen den Klubs. „Wir haben den Gegner in unsere Welt runtergezogen“, lobt Eichner seine spielerisch unterlegene Mannschaft. Was er meint: In der zweiten Hälfte sei es gelungen, die 96- Spieler vermehrt in Zweikämpfe zu verwickeln. Willkommen in der Un­ter­welt, 96!

