Sturm Eberhard bringt Tennis-Halle in Leipzig zum Einsturz

Leipzig. Ein schwarzer Tag für den Leipziger Sport-Club (LSC): Am Sonntagabend gegen 21 Uhr machte eine Sturmböe die Tennishalle des Sportvereins in Schleußig „dem Erdboden gleich“, wie Geschäftsstellenleiter Norbertas Sieber formulierte. „Die Außenhaut der Traglufthalle wurde komplett weggerissen“, sagte Sieber. Die entstandenen Schäden an der ungefähr 20 Jahre alten Tennishalle in der Pistorisstraße seien vermutlich nicht reparabel.