Sturm-Juwel Haaland mit 60 Toren in 60 BVB-Spielen: So starteten Messi, Ronaldo und Co. bei ihren Klubs

Tor-Phänomen Erling Haaland begeistert seit seiner Ankunft bei Borussia Dortmund die Massen. Anpassungsprobleme an das Niveau in der Bundesliga hatte der Norweger nicht. Gleich bei seinem ersten Pflichtspiel-Auftritt nach seinem Wechsel im Winter 2020 von RB Salzburg zu den Westfalen zeigte Haaland, was künftig von ihm zu erwarten ist: Bei seinem Joker-Einsatz gegen den FC Augsburg knipste der Angreifer in 34 Minuten drei Mal. Ähnlich ging es weiter, wie ein Blick auf die Zahlen des inzwischen 21-Jährigen verrät: 60 Pflichtspiele hat der Norweger für Dortmund nun absolviert, dabei gelangen ihm satte 60 Tore. Anzeige

"Er hat unglaubliche Power und Wucht. Er ist jetzt nochmal auf einem anderen Niveau, was mitspielen betrifft. Er hat sich an große Ligen gewöhnt", schwärmte BVB-Trainer Marco Rose jüngst von seinem bulligen Angreifer mit eingebauter Torgarantie, der sich auch im internationalen Vergleich nicht verstecken muss. Denn selbst Größen wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Co. brauchten bei ihren Klubs länger, um aus den Startlöchern zu kommen. Der SPORTBUZZER zeigt, wie lange ausgewählte Stürmer-Stars benötigten, um auf 60 Pflichtspiel-Tore zu kommen.

Lionel Messi Mit Pauken und Trompeten wurde zuletzt Messis Ankunft in Paris zelebriert. Einer der größten Fußballer seiner Zeit kickt künftig für Paris Saint-Germain, verlässt nach 21 Jahren seinen Herzensklub FC Barcelona. Dass er in der französischen Hauptstadt direkt einschlägt, bezweifeln die wenigsten. Bei Barca debütierte der "Zauberfloh" 2004 beim 1:0-Erfolg der Katalanen im Stadtderby gegen Espanyol Barcelona. Sein erstes Tor erzielt das argentinische Supertalent am 1. Mai 2005 gegen Albacete – im Alter von 17 Jahren. Für seine 60 Pflichtspieltreffer benötigte Messi aber mit 131 Partien fast doppelt so lang, wie Erling Haaland. Was danach jedoch folgte, ist Geschichte: Mit insgesamt 672 Treffern liefert er den absoluten Topwert in der 121-jährigen Historie des FC Barcelona.

Cristiano Ronaldo Messis ewiger Kontrahent Cristiano Ronaldo wandelte da schon eher auf den Spuren des BVB-Angreifers. Nach seinem Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2009 legte der Portugiese eindrucksvoll los. Die 60-Tore-Marke knackte Ronaldo allerdings erst in seinem 61. Pflichtspiel, bleibt damit knapp hinter Haaland zurück. Bei seiner vorherigen Station in der Premier League bei Manchester United (2003 bis 2009) hatte Ronaldo für die 60 Treffer noch 204 Partien gebraucht, bei seinem aktuellen Arbeitgeber – Juventus Turin – machte er mit einem Doppelpack in seinem 83. Pflichtspiel für die "Alte Dame" die 60 voll.

Harry Kane 2011 rückte der heutige Kapitän der englischen Nationalmannschaft in den Prof-Kader von Tottenham Hotspur auf, fand über diverse Leihstationen immer wieder zurück zu seinem Jugendklub. Dort konnte sich der Mittelstürmer letztlich nachhaltig durchsetzen und reifte zu einem der gefürchtetsten Angreifer Europas. Für seine ersten 60 Tore brauchte Kane exakt doppelt so lang wie Haaland, ist dem Dortmunder mit insgesamt 248 Pflichtspieltreffern (Haaland steht bei 109) aber deutlich voraus. Aktuell ranken sich um den 28-Jährigen die Wechselgerüchte. Spekulationen um einen Transfer zu Premier-League-Champion Manchester City halten sich hartnäckig.

Neymar In Zukunft stürmt Neymar bei Paris Saint-Germain an der Seite von Lionel Messi – wie einst beim FC Barcelona (2013 bis -2017). 101 Spiele bedurften es für den Brasilianer, bis der Offensivmann auch als Profiteur eines funktionierenden Ensembles sein 60. Tor für die Katalanen erzielte. Nach vier Jahren folgte Neymar trotz zahlreicher Erfolge – unter anderem zwei spanischen Meisterschaften und ein Champions-League-Sieg – dem Ruf des Scheich-Klubs aus der französischen Hauptstadt und wechselte für eine Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro an die Seine. Und dort unterbot er als unumstrittener Star der Mannschaft seine vorherige Marke, benötigte nur noch 80 Partien für 60 Treffer. Künftig will er Messi dabei helfen, eine ähnliche Quote zu erreichen.

Kylian Mbappé Zusammen mit Neymar verstärkt Mbappé die Pariser Offensiv-Maschinerie seit 2017. Der schnelle Franzose war auf Anhieb ein Gewinn für den französischen Spitzenklub. Rund 160 Millionen Euro ließen sich die Pariser die Dienste des Angreifers von der AS Monaco kosten. Es sollte sich lohnen: Mbappé lieferte starke Leistungen, 60 Tore für seinen neuen Klub erreichte er bereits nach 87 Pflichtspielen und feierte mit PSG bislang drei Meisterschaften und zwei Pokalsiege. Ein Blick auf das durch Messi ergänzte Angriffstrio wird so manchem Gegner angst und bange. Über die Zukunft Mbappés in Paris wird allerdings diskutiert, sein Vertrag endet im Sommer 2022. Real Madrid wird als Interessent gehandelt.

Robert Lewandowski Schon längst hat sich auch Robert Lewandowski einen Platz unter den ganz Großen in Europas Stürmer-Gilde verdient. Der Pole knackte in der vergangenen Saison die eigentlich als ewig geltende Bundesliga-Bestmarke von Gerd Müller mit mehr als 40 Toren in einer Saison. Anfangs war eine derartige Entwicklung aber nicht abzusehen. Nach seinem Transfer von Lech Posen in Deutschlands Eliteklasse zum BVB war Lewandowski zunächst die Joker-Rolle vorbehalten. Auf 60 Tore kam er dennoch in 121 Spielen. 2014 ging es ablösefrei zur Konkurrenz aus dem Süden: Und beim FC Bayern lief es ohne Startschwierigkeiten. Die 60 Tore standen nach 87 Spielen auf dem Papier. Der persönliche Höhepunkt des sechsmaligen Bundesliga-Torschützenkönigs: Die Wahl zum FIFA-Weltfußballer des Jahres 2020.

Mohamed Salah Zumindest verglichen mit den Mega-Transfers von Mbappé und Neymar überwies der FC Liverpool im Sommer 2017 einen schmalen Taler von rund 42 Millionen Euro an die AS Rom, um einen Spieler des Weltklasse-Kalibers von Salah an die Anfield Road zu lotsen. Der Ägypter prägte seither eine Zeit, in welcher der Vereinsgeschichte einige erfolgreiche Kapitel hinzugefügt wurden. Zusammen mit Trainer Jürgen Klopp feierte Salah unter anderem den ersten Premier-League-Titel des FC Liverpool nach 30 Jahren. Auch in der Champions League triumphierten die "Reds" mit dem wendigen Angreifer in vorderster Front. Für seine 60 Tore im Dress von Liverpool brauchte Salah nicht lang. In seinem 79. Pflichtspiel war es soweit.

Karim Benzema Inzwischen gehört Karim Benzema bei Real Madrid zum Inventar. Seit 2009 geht der Franzose für die Königlichen auf Torejagd. Und das nicht ohne Erfolg: Für 60 Tore brauchte er im Vergleich zu seinen Kollegen mit 121 Spielen zwar etwas länger, inzwischen schmücken aber 279 Pflichtspieltreffer die Vita des 33-Jährigen bei den Madrilenen. Selbst für die Nationalmannschaft wurde der in Lyon geborene Routinier bei der EM im Sommer reaktiviert. Im Achtelfinale war für die Equipe Tricolore gegen die Schweiz Schluss (7:8 n.E.), Benzema steuerte in vier Turnierpartien dennoch vier Tore bei.

