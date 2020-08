Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko spricht über Trainings-Erfahrungen beim BVB: "Echt ungewohnt"

Ganz Dortmund wartet darauf, dass er im November 16 Jahre alt wird: Dann darf Youssoufa Moukoko, der in seiner Karriere bislang 183 Tore in 120 Jugendspielen in Deutschland für Borussia Dortmund und Ex-Klub FC St. Pauli erzielt hat, endlich offiziell für den BVB auflaufen. Der deutsche Junioren-Nationalspieler hinterließ im Trainingslager der Dortmunder in Bad Ragaz einen glänzenden Eindruck. Moukoko sei mit seinen Qualitäten in diesem jungen Alter eine "absolute Ausnahme", schwärmte Trainer Lucien Favre kürzlich und attestierte ihm ein "super Potenzial". Nun hat sich Moukoko selbst über sein Profi-Abenteuer im Trainingslager geäußert.

Und der Top-Stürmer der U19-Bundesliga (34 Tore in 21 Spielen) fühlte sich sichtlich wohl im Kreis der Großen - auch wenn er leichte Startschwierigkeiten hatte: "Das Tempo ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Du hast keine Zeit mehr zum Überlegen, du musst sehr handlungsschnell sein", meinte Moukoko. So sei gerade die erste Trainingseinheit mit den Dortmunder Profis "echt ungewohnt gewesen". Doch er habe schnell gelernt, damit umzugehen. "Nach ein paar Tagen hatte ich mich ehrlich gesagt daran gewöhnt", so der Angreifer selbstbewusst.

Erst im November könnte Moukoko Bundesliga-Spieler werden

Bis zu seinem Debüt wird es allerdings noch etwas dauern. Am 20. November wird Moukoko 16 Jahre alt. Dann darf er offiziell für die Profi-Mannschaft des BVB spielen. Dort ist er bereits als Backup für Top-Stürmer Erling Haaland eingeplant. "Man muss aufpassen, dass man den Jungen nicht überfordert. Aber in die zweite Position der Nummer 9 hinter Erling Haaland wächst hoffentlich Moukoko in den nächsten Jahren hinein", meinte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Sonntag.

Die jüngsten Bundesliga-Debütanten aller Zeiten Nuri Sahin (von links), Yann Aurel Bisseck und Josha Vagnoman zählen zu den jüngsten Bundesliga-Spielern der Geschichte. ©

Für Moukoko eine ungewohnte Situation, spielte er doch in den Jugendteams fast immer, wenn er im Kader stand: "Natürlich ist es ungewohnt für mich, in einem Team zu stehen und gar nicht eingesetzt zu werden. Aber die Zeit bis November werde ich in der U19 nutzen", kündigte Moukoko an - und machte direkt eine TorAnsage für seine Restzeit in der U19: "Ich will noch die 200-Tore-Marke knacken." Für 200 Jugend-Tore fehlen ihm noch 17 Treffer. Ein durchaus realistisches Ziel bis Ende November.

Kehl setzt große Hoffnungen in Moukoko

BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl zeigt sich bezüglich der Perspektiven des 15 Jahre alten Torjägers optimistisch. "Er hat gute Voraussetzungen für eine Bundesliga-Karriere, und wir setzen große Hoffnungen in ihn", sagte Kehl erst kürzlich dem SPORTBUZZER, mahnte aber auch, "das Thema sensibel zu behandeln". Denn der Klub werde Moukoko "nicht zu sehr unter Druck setzen."In der Corona-Pause legte der deutsche Junioren-Nationalspieler Extra-Schichten mit BVB-Fitnesstrainer Yann-Benjamin Kugel ein: "Das wollte ich unbedingt. Denn jetzt kommt der nächste Schritt auf mich zu", sagte der BVB-Youngster noch im Juli.