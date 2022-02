Sturm-Schäden sorgen für Absage: Drittliga-Topspiel zwischen Osnabrück und Braunschweig fällt aus

Das Top-Spiel am Samstag in der 3. Liga fällt aus: Das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig ist am Samstagmorgen offiziell abgesagt worden. "Der Sturm 'Zeynep', der gestern unter anderem in der Region Osnabrück tobte, hat auch vor der Bremer Brücke keinen Halt gemacht. Im Stadion haben sich beispielsweise Werbebanden von der Dachkonstruktion gelöst und sind auf das Spielfeld und die Zuschauerränge geflogen", teilte der Gastgeber mit. Anzeige

Die Partie hätte eigentlich am Samstag um 14 Uhr angepfiffen werden sollen. Aktuell liegen die Braunschweiger als Tabellendritte drei Punkte vor den Osnabrückern, die Rang fünf belegen - es wäre das Top-Spiel an diesem Wochenende in der 3. Liga gewesen. Ein neuer Spieltermin liegt noch nicht vor.

"Zwar ist die Unwetterwarnung aufgehoben, der Deutsche Wetterdienst warnt allerdings weiter vor starken Wind- und Sturmböen. Es steht zu befürchten, dass weitere Werbebanden, die sich bereits durch den Sturm gelöst haben, vor oder während des Spiels vom Dach auf das Spielfeld oder die Tribünenbereiche fliegen. Die entsprechenden Konstruktionen müssen demnach in den nächsten Tagen genau begutachtet werden, ehe wieder Veranstaltungen an der Bremer Brücke ausgetragen werden können", informierte der VfL Osnabrück.