Sturm von Dynamo Dresden schon wieder nur ein laues Lüftchen

Dresden. In der vermaledeiten Abstiegssaison hatten die treuen Fans von Dynamo Dresden schon einiges am Offensivverhalten ihrer damals noch in der 2. Bundesliga kickenden Mannschaft auszusetzen – zu Recht, denn der schwarz-gelbe Sturm wehte über die gesamte Saison hinweg nur als laues Lüftchen. 32 Treffer in 34 Spielen waren ein Armutszeugnis. Kein Team schoss weniger Tore in der Liga, selbst der zweitschlechteste Angriff ließ es wenigstens 41 Mal im gegnerischen Kasten „klingeln“. Groß waren daher die Hoffnungen im Sommer, dass die Torflaute in der 3. Liga ein Ende haben würde, doch schon wieder sind Dynamo-Treffer ein rares Gut geworden und in der Tabelle steht der Aufstiegsfavorit Nummer eins nur im Mittelfeld.

Ganze fünf Tore haben die Spieler von Trainer Markus Kauczinski in den ersten sieben Spielen geschossen. Das ist, vorsichtig formuliert, stark ausbaufähig. Nur der Tabellen-17., der MSV Duisburg, war mit vier eigenen Treffern noch schlechter. Wie man es vorn krachen lässt, das machen den Schwarz-Gelben derzeit neben Tabellenführer 1860 München (14:7 Tore) und Verfolger Hansa Rostock (14:8) unter anderem auch die Aufsteiger aus Saarbrücken (12:5), Verl (13:8) und von Türkgücü München (13:11) vor.

Wie ist das möglich? Hatte Dynamo nicht noch im ersten Pflichtspiel mit vier „Buden“ den aktuellen Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV aus dem DFB-Pokal geschmissen? Offenbar war jenes 4:1 im Harbig-Stadion aber die Ausnahme, der Sahnetag, den man – an Magerkost gewöhnt – nur ganz selten mal genießen darf. Unverkennbar ist also, dass die SGD ihre Angriffsschwäche noch nicht ablegen konnte.

Schon in der Sommervorbereitung war die Trefferausbeute eher mau, abgesehen vom 5:1-Sieg gegen HB Köge. In drei von sechs Testspielen traf Dynamo gar nicht, wenngleich die drei Gegner durchweg höherklassig spielen. Mit dem Kantersieg gegen die Dänen aus Köge und dem Jubeltag gegen die Rothosen aus Hamburg schienen die Probleme dann gelöst, doch an der Effektivität vorm gegnerischen Tor müssen Kauczinskis Kicker unbedingt arbeiten. Erst drei Stürmertore sind zu wenige für das ambitionierte Team, das sich nur dank dreier knapper 1:0-Siege gegen die Kellerkinder aus Kaiserslautern, Magdeburg und Lübeck sowie eines 1:1 gegen Mannheim zu zehn Punkten mühte.