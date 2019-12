Sturm-Wunderkind Erling Haaland mit "gutem Gespräch" bei RB Leipzig

Leipzig. Sturmtalent Erling Haaland ist nach überragenden Leistungen für Red Bull Salzburg weiterhin in aller Munde und in ganz Europa begehrt. Dass sich auch RB Leipzig nur allzu gern die Dienste des 19-jährigen Angreifers sichern würde, bestätigte am Freitag Geschäftsführer Oliver Mintzlaff: "Es ist ein interessanter Spieler, mit dem wir uns auseinandersetzen. Alles andere wird die Zukunft zeigen."

Ausgeschlossen scheint ein Transfer nicht mehr. Haaland war am Mittwoch in Leipzig zu Gast und hat sich in der Messestadt mit Trainer Julian Nagelsmann getroffen. Der 32-Jährige verriet nun einige Details der Zusammenkunft: "Ich habe mich bemüht, ihm in gutem Englisch zu sagen, was meine Idee vom Fußball ist. Ich glaube, dass es ganz gut gelaufen ist, dass es ein gutes Gespräch war.“

Ob der Austausch tatsächlich zu einer Verpflichtung führen wird, konnte Nagelsmann jedoch nicht sagen: "Nach solchen Gesprächen kann man relativ wenig sagen, weil sie doch sehr einseitig sind, du als Trainer viel erzählst. Der Spieler und sein Berater hören viel zu. Es gibt nichts zu verkünden."

Mintzlaff glaubt zumindest, dass RB Leipzig auch im Rennen um die begehrtesten Talente, zu denen Haaland zweifelsohne gehört, nicht chancenlos ist: "Wir müssen uns hier nicht mehr verstecken, was die Attraktivität angeht, auch nicht hinter Borussia Dortmund. Wir haben einen fantastischen Trainer, sind in einer tollen Stadt mit guter Fanbegeisterung. Wir spielen attraktiven Fußball und sind ein Verein, der jungen talentierten Spielern mehr als Chancen gibt. Sie spielen bei uns auch. Es liegt viel in der Waagschale"

Verschiedene Medien hatten am Mittwoch berichtet, dass Haaland neben RB auch bei Borussia Dortmund auf Stippvisite war. In 22 Pflichtspielen kommt der 1,94 Meter große Mittelstürmer in dieser Saison bereits auf 28 Tore. Allein in der Champions League traf er für Salzburg acht Mal. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2023. Über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro wird seit Wochen spekuliert.