Stürmer aus Polen, Verteidiger aus Frankreich: Wolfsburg hat Top-Talente an der Angel

So langsam kommt Bewegung in den Fußball-Transfermarkt - auch beim VfL Wolfsburg. Der 18-jährige Pole Bartosz Bialek wird aller Voraussicht nach der erste Neuzugang der Niedersachsen in diesem Sommer sein. Der 1,91 Meter große Stürmer, der in seiner Heimat bereits mit Robert Lewandowski verglichen wurde, kommt für rund 5 Millionen Euro Ablöse von Zaglebie Lubin. Nach SPORTBUZZER-Informationen besteht sowohl zwischen dem Spieler und dem VfL als auch zwischen beiden Klubs Einigkeit. "Unterschrieben ist noch nichts", sagt VfL-Manager Jörg Schmadtke lediglich dazu, will ansonsten die Personalie nicht kommentieren - und auch nicht bestätigen, dass Bialek seinen Medizincheck in Wolfsburg bereits absolviert hat.

Bialek könnte auch in der U23 und sogar noch in der U19 spielen, ist in Wolfsburg aber für die Profis vorgesehen. Im vergangenen Jahr feierte der aus Brzeg im Südwesten Polens stammende Angreifer kurz vor seinem 18. Geburtstag sein Debüt in der Ekstraklasa (erzielt dabei gleich ein Tor) und legte eine bemerkenswerte Premieren-Saison hin: In 19 Partien war der U19-Nationalspieler an 13 Toren direkt beteiligt (neun Treffer, vier Vorlagen). Lubin schaffte nicht zuletzt dank seiner Treffer in der Relegationsrunde der polnischen Liga souverän den Klassenerhalt. Bialek wäre nicht der erste Spieler, der aus Lubin kommend in Deutschland durchstartet - unter anderem gingen Dortmunds Lukas Pisczek und der Ex-96- und Rostock-Stürmer Salwomir Majak diesen Weg.

Noch nicht ganz so weit wie mit Bialek ist der VfL mit dem französischen Innenverteidiger Maxence Lacroix vom FC Sochaux. Der 20-jährige Abwehrspieler will nach Wolfsburg wechseln, die Gespräche mit dem Klub sind sehr weit. In Sachen Ablöse verhält es sich mit dem Abwehrmann allerdings ähnlich wie mit dem VfL-Offensivkandidaten Linton Maina von Hannover 96. Nach Sky-Informationen will Wolfsburg rund 4 Millionen Euro Ablöse zahlen, Sochaux will 6 Millionen haben. Lacroix gilt als Top-Talent, durchlief in Frankreich die Jugend-Nationalteams von der U16 bis zur U20. Lacroix wäre neben Marin Pongracic, John Anthoy Brooks, Marcel Tisserand und Jeffrey Bruma der fünfte Innenverteidiger im Kader der VfL-Profis, bei dem zudem aktuell Tim Siersleben aus der U23 mittrainiert. Mit einer Verpflichtung Lacroix' wäre der VfL für den Fall vorbereitet, dass Tisserand (denkt an einen Abschied) und/oder Bruma (darf gehen) den Klub verlassen. Anfragen anderer Klubs für Bruma, Yunus Malli oder andere VfL-Profis, die gehen könnten, gibt es aber laut Schmadtke weiterhin nicht.