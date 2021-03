Stürmer-Legende Klaus Fischer sicher: Robert Lewandowski knackt Rekord von Gerd Müller

Stürmer-Legende Klaus Fischer ist sicher, dass Robert Lewandowski den Gerd-Müller-Rekord von 40 Toren in einer Bundesliga-Saison knacken wird. "Ich bin überzeugt, dass er 40 Tore oder sogar mehr schießt, wenn er verletzungsfrei bleibt. Zehn Spiele bleiben ihm ja noch. Ich hätte nie gedacht, dass Gerd Müllers Bestmarke tatsächlich mal in Gefahr gerät. Das ist wirklich unglaublich, eine großartige Leistung von Lewandowski. Er schafft es", sagte der 71-Jährige in einem Interview der Abendzeitung. In der ewigen Bundesliga-Torschützenliste liegt Fischer mit 268 Toren noch einen Treffer vor Lewandowski. Müller führt mit 365 Toren. Anzeige

Lewandowski steht nach seinem Dreierpack gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende inzwischen bei 31 Saisontoren in der Bundesliga. Statistisch gesehen trifft der Pole alle 63 Minuten ins gegnerische Tor - sechs Treffer erzielte er dabei per Elfmeter. Gut möglich ist allerdings, dass Lewandowski im Laufe der Saison auch immer mal wieder Pausen bekommt, denn der FC Bayern kämpft um die Verteidigung des Triples.