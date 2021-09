Stürmer-Legende Marco van Basten zerlegt Timo Werner: "Nicht gut genug für die Spitze"

Ob er 18 Mal besser sei als Werner? "Minimum, ich finde das sogar noch bescheiden", sagte der ehemalige niederländische Nationalspieler in der Talk-Runde "Rondo" beim heimischen TV-Sender Ziggo noch mit einem Augenzwinkern. Dessen ehemaliger Teamkollege Ruud Gullit stimmte zu: "Ich kann das bestätigen", meinte Gullit - und van Basten nahm sich danach Werner weiter zur Brust. Es sei "fast berührend" mit anzusehen, wie der Deutsche stürme. "Man sieht, dass er kein Selbstvertrauen hat." Werners Trainer würden zwar immer sehen, "dass er am richtigen Ort steht", so die Holland-Ikone weiter. Er müsse einfach "mehr Ruhe" beim Abschluss haben. Van Bastens hartes Urteil: "Er ist einfach nicht gut genug für die Spitze."

Werner kommt wegen Lukaku-Transfer kaum zu Einsatzzeiten

Werner, der im vergangenen Jahr für 53 Millionen Euro von Leipzig nach London wechselte, legte in England keine schlechte Debüt-Saison hin - nur das Tor traf er als gesetzter Mittelstürmer zu selten. In 35 Premier-League-Spielen knipste er sechs Mal, in der Champions League, die Chelsea am Ende gewann, erzielte er vier Treffer. In beiden Wettbewerben zusammengerechnet kam Werner auf 14 Vorlagen. "Die Zahlen waren am Ende nicht ganz so schlecht, auch wenn es mehr Tore hätten sein müssen. Aber das Gute ist: ich hatte die Chancen und wenn man das weiß, dann kann man daran arbeiten", übte der 25-Jährige im Sommer Selbstkritik.