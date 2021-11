Stürmer Timo Walther bleibt länger bei den Dresdner Eislöwen

Dresden. Die Dresdner Eislöwen stellen bereits jetzt die Weichen für die Zukunft. So verkündete der Eishockey-Zweitligist jetzt, dass Timo Walther auch in der neuen Saison den Blau-Weißen treu bleibt, seinen Vertrag verlängert hat. Der Stürmer geht dann bereits in seine fünfte Saison bei den Elbestädtern. Bereits von 2017 bis 2019 hatte der 23-Jährige für die Dresdner gespielt und er kehrte nach einem Jahr in der DEL bei Nürnberg zurück und wurde zu einem von drei Assistenz-Kapitänen gewählt. In dieser Saison erzielte er in 16 Spielen vier Tore und bringt es bislang auf acht Assists.