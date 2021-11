Sturmsorgen bei 96: Spielt Hinterseer erst in knapp drei Wochen wieder?

Der Stürmer hatte sich vor dem Pokal-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (3:0) beim Warmmachen wehgetan - Behandlung statt Startelf. Nun droht eine längere Pause, statt schneller Rückkehrer. Beim 96-Training am Dienstag drehte Hinterseer nach dem Warmmachen einsame Laufrunden, passte sich dann mit Fitmacher Felix Sunkel ein wenig den Ball hin und her und schaute zum Abschluss beim Sieben-gegen-sieben-Spielchen auf einem Ball sitzend nur zu. Das sind keine guten Vorzeichen zum Beginn der Vorbereitungswoche.

Ein kleines bisschen Hoffnung bewahrt sich Coach Jan Zimmermann in der Stürmerfrage zwar für das Ligaspiel am Samstag in Düsseldorf (13.30 Uhr), bleibt dabei aber realistisch: „Bei Lukas wird es, wenn überhaupt, eng fürs Wochenende. Eher unwahrscheinlich“, sagt der 96-Trainer. Sein formschwacher Sturmstar (6 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage) hat zwar nur „eine kleine Muskelverletzung. Wir gucken noch mal am Ende der Woche, aber werden da kein Risiko eingehen.“