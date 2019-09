Stürmt das erfolgreiche 96-Doppel Weydandt/Ducksch nie wieder zusammen?

Wenn zwei Spieler gemeinsam fünf von acht Saisontoren erzielt haben, also über die Hälfte, müssten sie zu­sam­men stürmen. Tun sie aber nicht, zumindest nicht mehr. Gegen Bielefeld brachte Hannover 96 nur Hendrik Weydandt, bis zur späten Einwechslung von Marvin Ducksch (61.). Beim 2:1 in Kiel stellte Trainer Mirko Slomka nur Ducksch auf. Spielen die beiden erfolgreichsten Torschützen nach dem zweiten Auswärtssieg nie wieder von Anfang an zusammen?

Beim ersten von zwei Saisonsiegen in Wiesbaden war Ducksch ebenfalls ohne den erkrankten Weydandt unterwegs. Es kann also nur einen geben? Slomka widerspricht: „Es heißt nicht Henne oder Duckschi.“ Tatsächlich legt sich Slomka sogar auf ein Angriffstrio fest. Zurzeit sind das Ducksch plus Teuchert plus X. In Kiel begann Genki Haraguchi vorne links. „Er ist einen Tick defensiver vielleicht. Aber es kann auch sein, dass man mal mit drei richtigen Stürmern vorne spielt. Henne, Duckschi und Cedric.“