Merlier siegt, van der Poel bleibt in Gelb – Erneut mehrere Stürze bei dritter Etappe der Tour de France

Primoz Roglic hetzte dem Feld mit zerfetztem Trikot hinterher, doch am Ende musste der Top-Favorit der Tour de France eine erste herbe Niederlage einstecken. Während Tim Merlier den ersten Sprint-Showdown für sich entschied, kämpfte Roglic nach einem Sturz nur zehn Kilometer vor dem Ziel in Pontivy verbissen um jede Sekunde. Am Ende kassierte der Slowene in einer von drei schweren Stürzen überschatteten Etappe über eine Minute auf den Tagessieger, während Mathieu van der Poel sein Gelbes Trikot souverän verteidigte.

