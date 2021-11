Nach Sturz: Holland-Trainer Louis van Gaal muss WM-Quali-Endspiel gegen Norwegen im Rollstuhl begleiten

Der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal kann das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Dienstag nur im Rollstuhl begleiten. Der 70-Jährige hatte sich bei einem Fahrradsturz an der Hüfte verletzt, wie niederländische Medien am Montag berichteten. Das Training der Mannschaft in Zeist verfolgte er aus einem Golf-Wagen heraus.

