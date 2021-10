Nach erneutem Sturz: HSV-Ikone Uwe Seeler zeigt sich weitgehend erholt

HSV-Idol Uwe Seeler hat sich vor seinem 85. Geburtstag am 5. November des vergangenen Jahres von einem Sturz in seinem Haus in Norderstedt wieder weitgehend erholt. In der NDR-Dokumentation "Uwe Seeler - Einer von uns: Die Fußball-Legende wird 85" berichtete der Hamburger Ehrenbürger und Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft zuerst von dem Vorfall, der sich vor einigen Wochen ereignet hat. "Von der Terrasse bin ich etwas hoch in unser Haus", sagte Seeler. Dann habe er "Tasse und Geschirr fallen gelassen", sei weggeknickt und "mit dem ganzen Gesicht voll ins Geschirr rein". Die Verletzung habe stark geblutet.

