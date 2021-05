Nach Einbürgerung: Stuttgart-Profi Borna Sosa doch kein DFB-Kandidat?

Borna Sosa vom VfB Stuttgart hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Danach wurde der 23-Jährige mit einem Platz in der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Sogar DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte sich öffentlich zu einer möglichen Kader-Nominierung des gebürtigen Kroaten geäußert. Die FIFA-Bestimmungen könnten aber für Probleme sorgen.

Erst mit einem Einsatz in einem Pflichtspiel der A-Auswahl eines Landes ist ein Fußballer auf ein Nationalteam festgelegt. Sosa spielte bislang für Kroatien nur in der U21-Nationalmannschaft - war bei seinem letzten Einsatz gegen Schottland aber schon 22 Jahre alt. Und genau darin liegt wohl das Problem. In den FIFA-Bestimmungen heißt es: "Der Spieler war zum Zeitpunkt seines letzten Einsatzes in einem Spiel eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Fussballsparte für seinen jetzigen Verband noch nicht 21 Jahre alt."