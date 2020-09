Stuttgart-Boss Thomas Hitzlsperger über Corona-Folgen: 20 Millionen weniger für Transfers und Gehälter

Der VfB Stuttgart will sich nach dem Aufstieg wieder in der Bundesliga etablieren, muss dabei aber in der am Wochenende beginnenden Saison mit weniger Geld auskommen als geplant. "Wir wollen in der Liga bleiben. Was anderes zählt für uns nicht", sagte Sportvorstand Thomas Hitzlsperger der Welt. Trotz der Corona-Krise "war es extrem wichtig, den Fokus auf den Fußball zu legen und sich Gedanken darüber zu machen, wie es uns gelingt, die Lizenzspielermannschaft künftig in der Ersten Liga zu etablieren".