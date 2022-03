Stuttgart-Boss Hitzlsperger offiziell verabschiedet – Zeichen gegen Krieg in der Ukraine

Thomas Hitzlsperger ist am Rande der Bundesliga-Partie des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg am Samstag offiziell verabschiedet worden. Zu seinem nahenden Ende als Vorstandschef sagte er: "Ich werde die Zeit vermissen. Es ist aber auch Zeit, weiterzugehen und anderen Menschen die Verantwortung zu übertragen.“ Sein Nachfolger Alexander Wehrle, der zuvor als Geschäftsführer beim 1. FC Köln tätig war, beginne am Montag, sagte Hitzlsperger. Was von seiner Amtszeit bleibe, müsse er gar nicht bewerten. Der 39-Jährige besetzte das Amt beim VfB seit Oktober 2019. Er werde Zeit haben, zu reflektieren und abzugleichen, was er sich vorgenommen und erreicht habe - und was nicht.

