Ex-Referee Rafati kritisiert VAR nach Elfmeter-Wirbel in Stuttgart: "Funktioniert immer noch katastrophal"

Am Sonntag rechtfertigte DFB-Projektleiter Jochen Drees die Entscheidung . "Es ist ein Strafstoß, den man geben kann. Es ist keine sachlich falsche Entscheidung getroffen worden", sagte der Ex-Schiedsrichter, der ebenfalls im Kölner Keller zugegen war und "Aspekte für und gegen einen Strafstoß" erkannte, bei Sky90 und klärte über die Entscheidungsfindung auf: Für Steinhaus stellte sich allein das Halten von Bensebaini als elfmeterwürdig dar. Der Einsatz des Algeriers habe Steinhaus auch bewogen, Brych auf die Szene hinzuweisen, so Drees. Sie habe "den Aspekt des Fußvergehens (von Anton an Kalajdzic, d. Red.) für sich eingeschätzt und als nicht relevant angesehen".

Bensebaini-Klammern elfmeterwürdig? "Sprechen nicht über Basketball"

Für Rafati ist dies ein Unding. "Was wir im Schiedsrichterwesen mit dem Videobeweis machen, ist detektivische Arbeit und viel weniger eine Beurteilung nach Sinn und Geist der Fußball-Regeln" , sagte der frühere Bundesliga-Schiedsrichter (2005 bis 2012). Das "Foul" von Anton an seinem Mitspieler gehöre schließlich nicht nur zur Szene, sondern sei sogar "der entscheidende Faktor" – während das Klammern des Gladbach-Profis nach Meinung von Rafati nicht für einen Strafstoß ausgereicht habe. "Wir sprechen über Fußball, nicht über Basketball", stellte er klar.

Rafati-Plädoyer: Kein Videobeweis bei Hand- oder Foulspielen

Vielmehr sei der Verband in der Pflicht, den VAR vier Jahre nach seiner Einführung praxistauglicher zu machen. "Was nicht passieren darf, ist dass jeder Hinz und Kunz diese Szene im Fernsehen sieht und der DFB dann trotzdem sagt: Den Elfmeter kann man so geben. Du musst dich, um die Akzeptanz herzustellen, als Verband hinstellen und sagen: Ja, okay, das war ein Fehler, den wir aufarbeiten werden", sagte Rafati. Drees kündigte bei Sky90 an, die Szene "ausdrücklich analysieren" zu wollen, einen Irrtum habe es aber nicht gegeben.