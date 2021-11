Stuttgart-Boss Hitzlsperger warnt: Darum wäre eine Senkung der Zuschauerzahlen "der falsche Weg"

Fußballspiele seien "keine Pandemietreiber", meinte der 39-Jährige. "Das zeigen die Zahlen sowohl bei uns in Stuttgart als auch in der gesamten Liga." In der Phase der Geisterspiele hatte der schwäbische Bundesligist pro Heimspiel laut eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro an Zuschauereinnahmen verloren.

In der Bundesliga gab es zuletzt immer wieder Änderungen mit Blick auf die Stadion-Kapazitäten. So darf beispielsweise die TSG Hoffenheim auf Basis der neu geltenden 2G-Regelung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenfünften RB Leipzig wieder vor 30.150 Fans in der PreZero Arena spielen. Auch das Berliner Derby zwischen Union und Hertha findet ohne Zuschauerbeschränkungen statt. Unter 2G-Bedingungen können 22.011 Besucher die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei verfolgen.