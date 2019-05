Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Stuttgart, Hoffenheim und dem FC Bayern

"Wir haben eine richtig schwere Aufgabe", sagte Niko Kovac vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Hannover 96. Vor der drittletzten Liga-Prüfung haben die Münchner zwei Zähler Vorsprung auf Borussia Dortmund und das klar bessere Torverhältnis. "Wir müssen uns auf das Morgen und Jetzt konzentrieren und nicht schauen, was hinten ist", sagte Kovac.

Noch drei Spiele als Chefcoach der TSG 1899 Hoffenheim, dann ist Julian Nagelsmann weg. Doch im Vordergrund steht aber der Saisonendspurt und der Einzug in die Champions League. "Das Reizvolle an der Konstellation ist, dass alles offen ist", sagte Nagelsmann vor dem so wichtigen Duell des Tabellensiebten beim Vierten Borussia Mönchengladbach.

Bruno Labbadia, Trainer des VfL Wolfsburg, genießt den Augenblick. Die Chancen auf die Europapokal-Rückkehr erscheinen vor den noch ausstehenden drei Saisonspielen blendend. "Es ist der Hammer, dass wir noch um die internationalen Plätze spielen können", sagte Labbadia vor dem Heimspiel gegen den Vorletzten 1. FC Nürnberg. Nico Willig will mit dem VfB Stuttgart den Relegationsplatz sichern. Als nächstes geht´s zu Hertha BSC in die Hauptstadt.