Herber Rückschlag: Stuttgart-Stürmer Kalajdzic fällt wohl bis Jahresende aus – VfB fahndet nach Ersatz

Kalajdzic, der nach einer Corona-Infektion erst in der vergangenen Woche in den Mannschaftskreis zurückgekehrt war, hatte sich die Verletzung am Freitagabend zurgezogen. Im Auswärtsspiel bei RB Leipzig (0:4) war der 24 Jahre alte Österreicher in der 73. Minute eingewechselt worden. Kurz vor Schluss kugelte er sich in einem Zweikampf mit Leipzigs Nordi Mukiele die Schulter aus. Sportdirektor Sven Mislintat hatte im Anschluss noch auf "Glück im Ungluck" gehofft. Wären Kapsel und Bänderapparat nicht beschädigt worden, hätte Kalajdzic wohl nur für die Partie am kommenden Samstag gegen Freiburg gefehlt und hätte in der anschließenden Länderspielpause am Comeback arbeiten können. Diese Hoffnung wurde nun aber deutlich enttäuscht.