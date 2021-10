Stuttgart-Profi Orel Mangala "falsch positiv"? Sportdirektor Sven Mislintat mit Impfquote zufrieden

Mangala war am Freitag als sechster VfB-Spieler innerhalb weniger Tage positiv getestet worden und befindet sich seitdem in häuslicher Isolation. Obwohl es weiter einige ungeimpfte Profis beim schwäbischen Bundesligisten gibt, ist Mislintat mit der Impfquote in der Mannschaft einverstanden. "Damit bin ich zufrieden", sagte er: "Damit liegen wir in der Altersklasse, glaube ich, über dem Bundesdurchschnitt." Es werde beim VfB weiter niemand zu einer Impfung gezwungen, betonte er.