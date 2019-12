Bericht aus Frankreich: Stuttgart-Star Silas Wamangituka soll mit falscher Identität spielen

Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart rückt in den Fokus der Öffentlichkeit - und das nicht aus sportlichen Gründen. Der 8 -Millionen-Euro-Sommerneuzugang der Schwaben hat offenbar seinen Namen und sein Alter verändert. Wie das französische Blatt L’Équipe schreibt, soll der 20-Jährige mit vollem Namen eigentlich Silas Mvumpa Katompa heißen und 21 Jahre alt sein - auch Bilder sollen eine extreme Ähnlichkeit belegen. Das behauptet auch Max Mokey Nza-Ngi, Boss des kongolesischen Vereins FC MK Etanchéité.

Dem Präsidenten sei durch den Identitätswechsel eine Beteiligung am Transfer des Offensivspielers entgangen. Der Kongolose wechselte 2018 ablösefrei aus seiner Heimat nach Frankreich - erst zu Olympique Alès, dann zum Paris FC. Der L´Équipe liegt angeblich eine E-Mail vor, in der von einem "Vorschlag für eine gütliche Einigung über den betrügerischen Transfer unseres Spielers Mvumpa Katompa Silas zum FC Paris unter dem Namen Silas Wamangituka" die Rede ist. Dafür, dass der Vereinsboss mit den Infos nicht an die Öffentlichkeit geht, habe er zehn Prozent der zukünftigen Transfer-Erlöse seines Spielers gefordert.