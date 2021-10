Stuttgart tankt Selbstbewusstsein und jubelt: Heimsieg gegen Hoffenheim "richtig was wert"

Die Stuttgarter Profis hüpften auf dem Rasen ebenso wie tausende Fans auf der Tribüne. Das 3:1 (1:0) im Landesduell mit der TSG 1899 Hoffenheim beendete am Samstag den Negativlauf der Schwaben in der Fußball-Bundesliga und sorgte bei Spielern ebenso wie Verantwortlichen und Fans für Freude und Erleichterung. "Wenn ich die 90 Minuten anschaue, ist es ein hochverdienter Sieg. Wir haben sehr, sehr gut gespielt", bilanzierte der Sportdirektor des VfB Stuttgart, Sven Mislintat, bei Sky zufrieden. Der Erfolg sei "richtig was wert", sagte der 48-Jährige. Man könne viel Selbstbewusstsein daraus ziehen.

