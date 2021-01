Stuttgart-Trainer Materazzo: Trotz VfB-Machtkampf "Fokus behalten" - Hitzlsperger und Vogt mit Aussprache

Der Machtkampf beim VfB Stuttgart bestimmt weiter die Schlagzeilen: Der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger will auch Präsident des VfB werden. Mit dem aktuellen Amtsinhaber Claus Vogt lieferte sich der Ex-Profi in den vergangenen Tagen einen heftigen Streit über das Internet. Beide Seiten teilten in offenen Briefen gegenseitig teils schwere Vorwürfe aus - und das kurz vor dem Heimspiel der Stuttgarter am Samstagabend gegen RB Leipzig. Bei DAZN erklärte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo, wie er deshalb mit der Mannschaft im Vorfeld der Partie umgegangen war. "Wir brauchen nicht drumherum reden. Es geht darum, dass wir die Aufmerksamkeit richtig lenken. Und das ist auch unsere Aufgabe", betonte der Aufstiegstrainer der Schwaben. Anzeige

Einzelne Spieler hätten ihre Sorgen angesichts des Zwists der Führungskräfte in Einzelgesprächen mitgeteilt, verriet der Stuttgart-Coach. "Vor der Mannschaft war es relativ kurz und knackig", so Matarazzo über seine Ansprache vor dem Leipzig-Spiel. "Der sportliche Weg hat nichts mit einem Weg von Oben irgendwas zu tun. Deswegen ging es nur darum, dass wir weiterhin den Fokus auf das beibehalten, was wichtig ist." Stuttgart ist aktuell Tabellen-Elfter mit 18 Punkten aus 13 Spielen und hatten einen guten Saisonstart erlebt.

Hitzlsperger und Vogt sprechen sich aus

In einem vierseitigen Brief hatte Hitzlsperger den Unternehmer Vogt einen Tag vor Silvester ungewöhnlich scharf kritisiert und dem Präsidenten vorgeworfen, für einen "Riss" im Verein zu sorgen. Um Vogt loszuwerden, will der Ex-Nationalspieler sogar bei der Präsidentenwahl im März gegen ihn antreten. Es war ein Angriff sondergleichen. Und es dauerte einige Stunden, bis Vogt sich schließlich am Silvestertag zur Wehr setzte. "Ich, nein wir, alle hatten es sicherlich nicht für möglich gehalten, dass sich ein Vorstandsmitglied eines Klubs gegenüber seinem Aufsichtsratsvorsitzenden öffentlich derart im Ton vergreift“, schrieb der 51-Jährige in einer persönlichen Erklärung.