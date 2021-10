Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo hadert mit niedriger Impf-Quote seiner Spieler: Lesen viel "Müll" im Internet 

Die Debatte mit den Spielern über Corona-Impfungen ist beim VfB Stuttgart nach Ansicht von Trainer Pellegrino Matarazzo "nicht immer einfach". "Es ist nicht so, dass wir nicht mit den Spielern sprechen", sagte der 43 Jahre Trainer am Samstag im TV-Sender Sky vor dem Spiel in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. "Aber die Spieler haben aber auch andere Ansprechpartner, die haben unterschiedliche Einflüsse, die lesen auch vieles im Internet, was auch ein Stück weit Müll ist."

