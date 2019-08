Stuttgart-Trainer Walter legt mit Schiedsrichter-Kritik nach: "Dann höre ich lieber auf" - Donis vor Abschied

Trainer Tim Walter vom Zweitligisten VfB Stuttgart hat in seiner Kritik an der Schiedsrichterleistung nach dem 0:0 beim FC Erzgebirge Aue nachgelegt. „Ich weiß: Fehler sind menschlich. Aber dann kann man einfach mal sagen: 'Ja, ich habe Mist gebaut.' Dann ist das ganz normal“, sagte der 43-Jährige am Samstag. Sanktionen seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) befürchtet er nicht. „Ich habe nur meine Meinung gesagt. Wenn ich die nicht mehr sagen darf, dann höre ich lieber auf. Ich glaube, dass es normal ist, dass man seinem Unmut auch mal freien Lauf lässt. Ich habe niemanden beleidigt.“

VfB-Coach Walter: "Schiri hatte nicht seinen besten Tag"

Im Anschluss an die Partie im Erzgebirge hatte sich Walter vor allem über ein Foul an seinem Spieler Nicolas Gonzalez (32. Minute) aufgeregt, für das Schiedsrichter Felix Zwayer trotz Rücksprache mit dem Video-Assistenten keinen Elfmeter gegeben hatte. „Vielleicht war er gerade wieder Pausenbrot essen“, wetterte er danach in Richtung Video-Referee. Auch den Platzverweis für Borna Sosa (67.) nach einer mutmaßlichen Schwalbe konnte er nicht nachvollziehen. „Ich dachte, meine Frau pfeift heute. Die pfeift auch immer für die mit den schönsten Trikots“, meinte er am Freitagabend. „Ich glaube, dass die Auslegung der Gelben Karten relativ einseitig war. Dementsprechend muss ich auch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen“, sagte der Coach.

Ein Gespräch mit Zwayer habe er im Anschluss an die Partie nicht mehr geführt. „Da hätte ich im Nachgang wahrscheinlich nochmal vier Gelbe Karten auf einmal gekriegt“, sagte er. Vom VfB muss Walter keine Sanktionen befürchten, wie Sportdirektor Sven Mislintat sagte.

Anastasios Donis vor dem Abgang beim VfB Stuttgart

Derweil wird Offensivspieler Anastasios Donis den Klub sehr wahrscheinlich Anfang nächster Woche verlassen. Der Verein werde Vollzug melden, „wenn Verträge unterschrieben sind und alles durch ist“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag auf dem VfB-Trainingsgelände. Das werde „vielleicht Montag oder Dienstag“ der Fall sein.

Der 22 Jahre alte griechische Nationalspieler trainierte am Tag nach dem 0:0 beim FC Erzgebirge Aue nicht mit der Mannschaft, sondern verließ das Clubgelände in Freizeitkleidung vorzeitig. Der italienische Erstligist FC Genua soll an Donis interessiert sein. „Es kann passieren, ist aber noch nicht durch“, sagte Mislintat allgemein zu einem möglichen Abschied des Griechen.

