Stuttgarter kritisieren Schiedsrichter-Leistung nach Remis gegen Schalke - Castro: "Sehr blaulastig"

Sechs Spiele, neun Punkte, Platz vier in der Bundesliga: Das ist die aktuelle Bilanz des Aufsteigers VfB Stuttgart nach dem 1:1 (0:1) bei Krisen-Klub Schalke 04. Nicht schlecht für einen Aufsteiger - doch gegen vor allem in Halbzeit zwei spielerisch schwacher Schalker war für die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo mehr drin als nur der Ausgleichstreffer durch Joker Nicolas Gonzalez (56. Minute/Handelfmeter) nach dem 0:1 durch Malick Thiaw (30.). "Natürlich nehmen wir auswärts auf Schalke den Punkt mit. Aber wenn man den Spielverlauf sieht, wäre von der Leistung her auch ein Sieg in Ordnung gewesen", sagte der Coach nach Abpfiff bei DAZN. Bei seinen Spielern sorgte unterdessen Schiedsrichter Benjamin Brand für Frust.