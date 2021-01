Stuttgarts Matarazzo und Leipzigs Nagelsmann: Zwei Lehrgangsbrüder im Geiste

Leipzig. Alle Jahre wieder am 1. Januar: Kater-Pflege, Rollmops, nachmittags zurück unter den Lebenden, abends gute Vorsätze. So oder so ähnlich gestaltet sich der Jahreswechsel bei Menschen, die ihr Geld nicht mit Leibesübungen verdienen. Profisportler kennen weder Kater noch Mops. Insbesondere in Zeiten, in denen der Job schon am 2. Januar Höchstleistung fordert. Womit wir bei den Asketen von RB-Coach Julian Nagelsmann, 33, sind. Die waren Silvester-technisch brav, wollen an diesem Sonnabend (20.30 Uhr/DAZN) beim jung-dynamisch-erfolgreichen VfB Stuttgart mit drei Punkten ins neue Jahr starten.

