STV-Ehrenpräsident Wolfgang Lassmann: "Wer Tennis spielt, lebt länger!"

Leipzig. Eigentlich sollte der Dezember für den sächsischen Tennissport ein sehr ereignisreicher Monat werden. Am kommenden Wochenende (10. bis 13. Dezember) sollte mit den Deutschen Hallen-Meisterschaften der U12 im neu errichteten Tennisleistungszentrum in Espenhain erstmals eine Deutsche Nachwuchs-Meisterschaft in den Neuen Bundesländern stattfinden. Außerdem sollte in diesem Monat in Leipzig das 30-jährige Bestehen des Sächsischen Tennis Verbandes (SFV) gefeiert werden. Doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Beide Veranstaltungen werden nachgeholt, möglicherweise im Frühjahr. "Das nun auch die Jugendmeisterschaften ausfallen, ist wirklich sehr schade", bedauert auch der langjährige Präsident des Sächsischen Tennis Verbandes (1990 bis 2007) und Vorsitzende der Steffi-Graf-Stiftung sowie der ehemalige Sprecher des Deutschen Tennis Bundes für die neuen Bundesländer. Anzeige

Mit Steffi Graf in Verbindung

Der 82-Jährige Ehrenpräsident des STV, der im Jahr 2003 mit der Ehrennadel des Sächsischen Tennis Verbandes in Gold geehrt wurde, erinnert sich gern an die Anfangszeit des sächsischen Tennissports nach der Wende und an die Gründungszeit der Stiftung. Ende September 1990, eine Woche vor der deutschen Einheit, fand die erste Auflage des Leipziger WTA-Turnieres statt. Nach dem deutlichen Sieg von Steffi Graf gegen die Spanierin Arantxa Sanchez Vicario griff die "Gräfin" zum Mikrofon, bedankte sich artig bei den Veranstaltern und den Zuschauern für die Unterstützung – und spendete die 45.000 Dollar Siegprämie für den sächsischen Tennisnachwuchs. Wolfgang Lassmann war von dieser überraschenden Aktion ebenso überwältigt wie die 7.500 Zuschauer. "Alle waren völlig aus dem Häuschen, und den Tränen nahe.

Diese Spende war der Startschuss für die Steffi-Graf-Stiftung. Wir sind Steffi Graf unheimlich dankbar für ihre Unterstützung", erinnert sich Wolfgang Lassmann: "Offiziell ins Leben gerufen wurde die Stiftung allerdings erst 1996, weil es einige Jahre gedauert hatte, bis das neue gesamtdeutsche Stiftungsrecht nach der Wiedervereinigung zu Papier gebracht war." Durch eine weitere private Spende von Prof. Dr. Wolfgang Lassmann, der noch heute mit Steffi Graf in Verbindung steht, sowie Zuwendungen von weiteren Spendern, beträgt das Stammkapital der Stiftung derzeit 100.000 Euro. Seit Februar 2013 leitet Prof Dr. Wolfgang Lassmann das Kuratorium der Stiftung, die im kommenden Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert, 120 Kinder in ganz Sachsen.

Wolfgang Lassmann leitet die Steffi-Graf-Stiftung. © Wolfgang Lassmann

Zu den gegenwärtig aussichtsreichsten Talenten gehören Clara-Marie Schön (Dresden) und Nikolai Barsukov vom TV Machern Grün-Weiß. Die beiden 13-Jährigen holten sich in diesem Jahr bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ludwigshafen jeweils die Bronzemedaille. Nikolai Barsukov ist seit einigen Tagen sogar Ehrenbürger von Machern und mit seinen 13 Jahren sicherlich einer der jüngsten Ehrenbürger Deutschlands.

Tennisleistungszentrum als Hauptgewinn

Die Bedeutung des Leipziger Tennissports geht weit über die sächsischen Landesgrenzen hinaus, weiß Prof. Wolfgang Lassmann. Schließlich liegen hier die Wurzeln des deutschen Tennis. Am 30. April 1901 wurde in der Pleißestadt mit dem LSC 1901 der traditionsreichste Tennisverein Deutschlands gegründet, von Wilhelm Schomburgk. Der war 1902 auch Gründungsmitglied des Deutschen Tennisbundes und von 1920 bis 1937 dessen Präsident. Wolfgang Lassmann und der aktuelle Präsident des Sächsischen Tennis Verbandes, Rainer Dausend, sehen den Tennissport in Sachsen auf einem guten Weg. Schließlich hat der STV inzwischen 14.000 Mitglieder.