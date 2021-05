Suarez schießt Atlético Madrid zur Meisterschaft in Spanien - Stadtrivale Real geht leer aus

Atlético Madrid hat sich im Fernduell mit Rekordchampion Real Madrid zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder die spanische Meisterschaft gesichert. Das Team von Trainer Diego Simeone gewann dank des Siegtreffers von Luis Suarez am Samstag mit 2:1 (0:1) bei Absteiger Real Valladolid und behauptete damit am letzten Spieltag Platz eins in der La Liga. Für Real reichte auch ein spät erkämpfter 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen Europa-League-Finalist FC Villarreal nicht mehr zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Beide Titelanwärter geraten in Rückstand

Für beide Titelanwärter begannen ihre Partien mit einem Schock. Atlético geriet in der 18. Minute nach einem Kontertor von Oscar Plano in Valladolid in Rückstand. Stadtrivale Real musste kurz darauf ebenfalls das 0:1 hinnehmen, für Villarreal traf Yeremi Pino in der 20. Minute. Für Unruhe hatten bei Real schon vorher die anhaltenden Spekulationen um einen Abschied von Trainer Zinedine Zidane gesorgt. Dass er seine Spieler bereits über seinen Weggang nach dieser Saison informiert haben soll, hatte der Franzose aber bestritten.