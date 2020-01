Bericht: Nationalspieler Suat Serdar soll beim FC Schalke vorzeitig verlängern

Beim FC Schalke 04 will man auf den Aufwärtstrend der laufenden Bundesliga -Saison reagieren und einem Bericht der Sport Bild zufolge Shootingstar Suat Serdar mit einem neuen Vertrag ausstatten. Der 22-Jährige hat sich in dieser Saison unter Neu-Trainer David Wagner in den Vordergrund gespielt und könnte im Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft 2020 teilnehmen.

Serdars Schalke-Durchbruch unter Wagner

Unter dem neuen Trainer David Wagner hat sich Serdar in den Vordergrund gespielt - ganz im Gegenteil zur Vorsaison. In bisher 18 Pflichtspielen für Königsblau erzielte der Mittelfeldspieler sieben Tore und bereitete einen Treffer vor. Mit ihm konnte Schalke starke zwei Punkte pro Spiel holen, von den drei Partien in denen er verletzt fehlte, gewann Schalke keine einzige. 2018 hatten die Knappen Serdar für 10,5 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 ins Revier geholt. Im ersten Jahr auf Schalke konnte sich Serdar aber nicht nachhaltig aufdrängen. In 26 Pflichtspieleinsätzen kam er nur auf drei Torbeteiligungen und konnte das Abrutschen in den Abstiegskampf nicht verhindern.