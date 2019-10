DFB-Team ohne Toni Kroos und Jonas Hector: Bundestrainer Löw nominiert Suat Serdar nach

Bundestrainer Joachim Löw hat Suat Serdar von Schalke 04 für den Test am kommenden Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und das EM-Qualifikationsspiel vier Tage später in Tallinn gegen Estland nachnominiert. Der Mitteldspieler steht damit erstmals im DFB-Aufgebot und rückt nach, da Löw am Sonntag zwei weitere Absagen erreichten. So wird Toni Kroos von Real Madrid wegen Adduktorenproblemen fehlen, Jonas Hector steht wegen muskulärerer Probleme nicht zur Verfügung.

Der 22-jährige Serdar, der im Sommer zum Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino gehörte, gehört bei den formstarken Schalkern in dieser Saison zu den festen Stützen unter dem neuen Trainer David Wagner. In den letzten vier Ligaspielen erzielte der Spieler, der 2018 für 10,5 Millionen Euro von Mainz 05 nach Gelsenkirchen gewechselt war, drei Tore - eines beim 1:1-Unentschieden am Samstagabend gegen den 1. FC Köln.