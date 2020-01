Blitz-Start nach der Halbzeit: Schalke-Profi Suat Serdar erzielt erstes Rückrunden-Tor gegen Gladbach

Was war passiert? Startelf-Debütant Michael Gregoritsch hält den Ball an der linken Seitenlinie und zieht die Gladbacher nach außen, dann spielt er weit in die Mitte, wo Serdar plötzlich viel Platz hat. Aus knapp 25 Metern schlenzt er präzise aufs rechte Eck, wo der Ball unhaltbar für Gladbach-Keeper Yann Sommer halbhoch einschlägt. Ein ganz feiner Treffer des ehemaligen Mainzers, der in dieser Saison so richtig Gas gibt. Nur rund zehn Minuten später legt Gregoritsch nach Vorarbeit von Benito Raman sogar das 2:0 für Schalke nach.