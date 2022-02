Süle-Abgang, Müller-Vertrag, Salihamidzic-Zukunft: Bayern-Boss Kahn gibt Personal-Update

Beim FC Bayern München sind zuletzt einige Personalentscheidungen gefallen: Der Vertrag von Flügelflitzer Kingsley Coman wurde im Januar vorzeitig bis 2027 verlängert, Verteidiger Niklas Süle hingegen verlässt den Rekordmeister am Ende der Saison ablösefrei. Wir haben sehr viele Gespräche geführt mit Niklas", sagte Vorstandsboss Oliver Kahn am Samstagabend vor der Partie gegen RB Leipzig bei Sky. "Es gibt eben bestimmte Limitierungen und Begrenzungen, über die wir nicht hinweggehen wollen und können. Natürlich geht auch ums Geld", so Kahn. Anzeige

In Zukunft werden noch viele dieser Gespräche auf die Bayern-Verantwortlichen zukommen. Der Vertrag von Keeper Manuel Neuer (läuft noch bis 2023) soll vorzeitig verlängert werden, ebenso wie die Arbeitspapiere von Serge Gnabry und Thomas Müller, die ebenfalls bis 2023 Gültigkeit haben. Kahn gab vor der Partie ein Personalupdate und sprach auch über Manager Hasan Salihamidzic.

Müller sagte zuletzt gegenüber der Sport Bild: "Ich gehe sehr unaufgeregt und gleichzeitig selbstbewusst an die Sache ran. Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen. Was die Zukunft bringt, muss man also sehen", so der Weltmeister von 2014. Klar ist: Bayern wird mit dem Publikumsliebling Gespräche führen, auf einen Zeitpunkt wollte sich Kahn aber nicht festlegen. "Natürlich steht das auf der Agenda ganz oben. Jetzt geht es erstmal um das letzte Drittel der Saison und die Champions League", so der Boss. Ähnlich sieht es bei Gnabry aus. "Wir sind in Gesprächen, aber wie gesagt, es gehören immer zwei dazu, dass es dann passt." Bei Gnabry soll dem Vernehmen nach vor allem das Gehalt der Knackpunkt sein.