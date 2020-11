Bericht: Zukunft von Süle beim FC Bayern unklar - Leipzig-Star Upamecano weiter Wunschspieler

Über Gespräche denken die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters dem Bericht zufolge erst nach, wenn der Nationalspieler beweise, dass er "professionell genug für Bayern ist". Bayern-Trainer Hansi Flick begründete zuletzt die Nicht-Berücksichtigung von Süle für das Champions-League-Aufgebot gegen RB Salzburg am Mittwochabend (21 Uhr/Sky). "Er hat zwei schwere Verletzungen gehabt, deswegen ist es wichtig, dass er zu 100 Prozent fit ist. In dieser Phase mit so vielen Spielen ist es wichtig, dass wir ihn dann auch mal rausnehmen", so Flick.