Süle und Goretzka in der Startelf, Pause für Davies: Bayern-Coach Nagelsmann kündigt Rotation an

Rotation in der Aufstellung des FC Bayern: Trainer Julian Nagelsmann lässt im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr, Sky) nicht die gleiche Startelf wie zuletzt bei der 0:1-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in Villareal auflaufen. "Wir werden ein paar Spieler wechseln", sagte Nagelsmann und sprach ein paar Veränderungen auf der Pressekonferenz am Freitag auch direkt an. Demnach werden Niklas Süle und Leon Goretzka "von Beginn an spielen". Zudem erhält Linksverteidiger Alphonso Davies "eine Pause".

