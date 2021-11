Hernandez und Süle wieder fit: Bayern-Trainer Nagelsmann gibt Personal-Update vor Freiburg-Spiel

Der FC Bayern München kann im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auf das Verteidiger-Duo Niklas Süle und Lucas Hernandez setzen. Das bestätigte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie. "Der Kader sieht grundsätzlich gut aus", sagte der Bayern-Coach. Abgesehen von Marcel Sabitzer, der nach einem Magen-Darm-Infekt noch nicht bei einhundert Prozent ist, seien alle Spieler an Bord. "Sonst stehen alle zur Verfügung", fügte Nagelsmann an. Anzeige

Im Umkehrschluss bedeutet das: Süle und Hernandez sind wieder fit. Das Duo hatte zuletzt wegen kleinerer Blessuren kürzer treten müssen und die vergangene Partie in der Champions League gegen Benfica Lissabon (5:2) am Dienstag verpasst. Beim Abschlusstraining am Freitag waren sie beide bereits wieder dabei. Neben den Defensivspielern ist auch Kingsley Coman wieder voll einsatzfähig. Der Franzose war im Saisonverlauf wegen mehrerer Blessuren immer wieder ausgefallen. Zuletzt hatte ihn eine Herz-Operation zu einer Pause gezwungen. "Bei ihm ist das oberste Credo, dass er fit bleibt", so Nagelsmann über seinen Flügelspieler.

Der FCB-Trainer hob dabei die Vorzüge des 25-Jährigen hervor. "Er hat Qualitäten im Eins-gegen-Eins und auch mit dem Rücken zum Tor. Die Technik, die er da hat, ist einfach gut. Auch sein Abschluss ist stark. Wir sind froh, dass er bei uns ist. Wenn er gesund ist, ist er unter den besten Flügelspielern Europas", erklärte Nagelsmann. Positive Nachrichten gab es auch von Eric Maxim Choupo-Moting. Der 32 Jahre alte Angreifer konnte nach einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolvieren.