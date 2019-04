Süle rügt Bayern-Streithähne Coman und Lewandowski: "Das gehört sich nicht"

Nach der Partie hat sich Abwehrchef Niklas Süle zu Wort gemeldet - und sich die Streithähne öffentlich zur Brust genommen. "Die beiden wissen auch, dass man sich innerhalb der Mannschaft nicht aufs Maul hauen sollte" , sagte der 23-Jährige dem Kicker nach dem Spiel in Düsseldorf. Emotionen würden allerdings dazugehören, betonte Süle, der genau wie Jerome Boateng am Donnerstag versucht hatte, den Polen und den Franzosen voneinander zu trennen.

Zwei Tore: Kingsley Coman dreht gegen Düsseldorf auf

Das sei alles andere als leicht gewesen. Süle: "Ich habe es probiert mit meinem Körper, aber das ist auch nicht so einfach, wenn die so aggressiv sind." Kurze Zeit später hatten sich Coman und Lewandowski offenbar wieder beruhigt, am Sonntag spielten sich Seite an Seite in der Bayern-Offensive. Während Lewandowski eine durchschnittliche Partie zeigte, drehte Coman richtig auf, schoss zwei der vier Treffer und verdiente sich die SPORTBUZZER-Note 1.