Sulejmani soll ackern, Twumasi treffen: Der 96-Flügelplan gegen den FC St. Pauli 

Und am Samstag? Der Plan ist der gleiche, diesmal möglichst ohne Sulejmani-Verletzung. St. Pauli gilt als ähnlich angeschlagener Gegner wie Sandhausen. Hinter dem Einsatz von Twumasi steht nur ein Minifragezeichen, weil er sich das Innenband im Knie gedehnt hatte. Von Beginn an soll der schnelle 26-Jährige sowieso nicht spielen. Sulejmani steht für mehr Sicherheit, mehr Fleiß, mehr defensive Zweikämpfe. Ein wenig fehlt ihm noch die Durchschlagskraft eines fitten Twumasi.

Never change a winning team? So würdet ihr Hannover 96 gegen den FC St. Pauli aufstellen

Twumasi ist in der Mannschaft integriert, bekam allerdings zu Recht eine interne Ansage von den Kollegen im beschriebenen Frusttraining der Ersatzspieler nach der Partie gegen Bochum. In den vergangenen Tagen sorgte Twumasi nur noch für gute Laune und eine fast überschwängliche Atmosphäre. Er machte auch das Abschlusstraining mit – nun kann es aufwärtsgehen mit seiner Trefferquote.

Sulejmani hat drei Kollegen abgehängt

Sulejmani machte mehr daraus. Er profitierte von der fehlenden Twumasi-Fitness. Der Angreifer, der in Großburgwedel wohnt, hat auf dem linken Flügel drei Kollegen abgehängt, die viel höher im Kurs standen als er: Twumasi oder Philipp Ochs oder Florent Muslija. Seit Kocak den Ex-Mannheimer Sulejmani in die Startelf stellt, hat 96 in der Liga nicht verloren (drei Siege). Und Kocak dreht nicht gern an Dingen, die funktionieren.