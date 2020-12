Sulejmani und Ducksch treffen: Hannover 96 lässt Bochum keine Chance

Zwei Minuten ließ Marvin Ducksch die Elfmeterprozedur über sich ergehen. Der in den vergangenen Wochen so unglückliche Stürmer stand da in der 58. Minute, der Ball lag vor ihm, auf dem Punkt. Hendrik Weydandt sprach ihm Mut zu. Vasilios Lampropoulos hatte Ducksch vorher umgerissen, bettelte den 96-Stürmer an. Die Nerven! Anzeige Die Bochumer quatschten Ducksch voll. Dann endlich schoss er, verwandelte sicher nach einer Stunde zum 2:0. Das war der Entstand und die Erlösung für 96 im Abstiegskampf, und für den oft kritisierten Chancenvergeber.

Bilder vom Spiel der 2. Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem VfL Bochum Kingsley Schindler und Sei Muroya (rechts) bearbeiten Bochums Gerrit Holtmann. ©

Duckschs Kreativität tut 96 gut Dienstagabend blieb Ducksch sich zwar treu, aber er tat dem Team gut mit seiner Kreativität. Die akute Gefahr, ins Abstiegsfeuer zu geraten, ist gebannt. Die vergangen Wochen hatte 96 keine Torfeuerwerke mehr gezündet, weil Ducksch fast alles vergab oder gar nicht mehr spielte. Bochums Trainer Thomas Reis fürchtete dennoch „eine tickende Zeitbombe“, wenn 96 mal richtig „ins Rollen“ käme. Es dauerte 93 Sekunden, bis die das rote Bömbchen zündete. Weydandt schickte Ducksch mit einem Kopfball zwischen die viel zu hoch stehende Bochumer Abwehrreihe. Ducksch rollte davon, legte quer durch die Beine von Luna Gamboa. Dahinter war Valmir Sulejmani mitgelaufen. Der 24-Jährige erzielte cool sein allererstes 96-Profitor. Mit Unterbrechung und Ausflügen zu anderen Klubs hatte der frühere Jugendspieler aus Hannover sechs Jahre auf diesen Augenblick gewartet Sulejmani, Ducksch und Weydandt – so offensiv hatte 96-Trainer Kenan Kocak seine Mannschaft noch nie aufgestellt. Dieser Mut zahlte sich aus. Die Bochumer, die an die Tabellenspitze hätte stürmen können, reagierten hitzig und planlos wie ein schwer getroffenes Raubtier.

Viel zu tun hatte nur Riemann 96 schaltete um vom Negativlauf auf Kontermodus. Nach scharfer Flanke von Sei Muroya köpfte Weydandt an die Latte (21.). „Ja, ja ja“, schrie Torwart Michael Esser immer wieder, um die Kollegen anzufeuern. Die Nummer eins stand nach der Leistenverletzung wieder im Tor - zum ersten Mal gegen den Klub, wo der damalige Klempner aus Castrop-Rauxel zum Profi geworden war. Aber viel zu tun hatte nur sein Kollege Manuel Riemann. Sulejmani, Weydandt und später Kingsely Schindler scheiterten bei weiteren Chancen. Schindler schoss dem herauslaufenden Riemann 30 Meter vor dem Tor an die Brust. Das hätte Schindler effektiver lösen können. Auch die größte 96-Chance für Weydandt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bereitete Ducksch vor. Den hätte Weydandt machen müssen. 96 hätte 3:0 führen können in einer der überlegensten Spielhälften in dieser Saison. Grundlage dafür war die Absicherung mit Neu-Kapitän Timo Hübers und Marcel Franke – das zuverlässige Abwehrduo gegen die eigentlich so explosive Offensivkraft der Bochumer. Aber bei Hübers und Franke entschärften der zweitstärksten Angriff der Liga. 24 starke Fußballpreise aus dem #GABFAF-Adventskalender gewinnen! Mitmachen: gabfaf.de/advent