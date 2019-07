Super-Angebot aus China: Hannover-Profi Walace auf dem Sprung nach Fernost?

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel von Walace. Gleich mehrere Vereine - darunter Besiktas Istanbul, Dynamo Moskau und Deportivo Alaves - sollen an einer Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers interessiert gewesen sein. Das Problem: Keiner wollte die von 96 geforderte Ablösesumme in Höhe von rund acht Millionen Euro zahlen.

Walace darf gehen, aber nicht um jeden Preis

Walace besitzt in Hannover noch einen Vertrag bis 2022, hat die "Roten" allerdings schon um seine Freigabe gebeten. Der Verein akzeptiert den Wechselwunsch, will den Olympiasieger von 2016 aber nicht um jeden Preis gehen lassen. "Ein Wechsel ist allerdings nur zu unseren Transfervorstellungen möglich. Sollte dies nicht zu realisieren sein, wird Walace auch in der kommenden Zweitligasaison für Hannover 96 spielen", so der Klub.

Am Freitagnachmittag strich Trainer Mirko Slomka den Rechtsfuß aus dem Kader für das Zweitliga-Auftaktspiel in Stuttgart. Aus gutem Grund? 96 könnte nun endlich einen Abnehmer für den wechselwilligen 24-Jährigen gefunden haben.