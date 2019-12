"Super Ausgangsposition": Recken-Sportchef Christophersen will Saisonziel nicht nach oben korrigieren

Geschenke wollten wir hier sicher nicht verteilen. Das war hier nicht einfach. Dass wir zurückkommen, ist eine große Qualität. Am Ende sind wir mit dem Unentschieden gut bedient. Aber vielleicht kann der Punkt in der Endabrechnung interessant sein.

Remis in Minden: Recken gehen als Tabellenzweiter in die Winterpause

Noch nie sind die Recken so gut in die Winterpause gegangen. Ihre Zwischenbilanz?

Die 31:9 Punkte sind hervorragend für diese Truppe. Die Jungs sind immer marschiert und haben immer Charakter bewiesen. Sie haben sich die Pause verdient. Ich hoffe, dass wir Anfang Februar gegen den THW Kiel so weitermachen, wie wir hier aufgehört haben. Wir haben uns das alles hart erarbeitet. Die Konstanz ist beeindruckend. Wir haben riesigen Respekt vor den letzten 14 Spielen. Aber wir haben eine super Ausgangsposition.

… um sogar Titel zu gewinnen. Theoretisch können die Recken sogar das Double holen. Hat das Team das Zeug dazu, einen Titel zu gewinnen?

Von der Meisterschaft zu sprechen wäre vermessen. Da sind noch so viele Unwägbarkeiten, so viele Spiele zu spielen. Wir wissen nicht, ob wir von Verletzungen verschont bleiben. Wir haben im Pokal die Chance, mit zwei Siegen an einem Wochenende einen Titel zu holen. Aber auch da ist nicht ersichtlich, wer uns zur Verfügung steht. Insofern werden wir das tun, was wir können. Weiter hart arbeiten und unsere Spieler weiterentwickeln. Diesen Weg werden wir nicht verlassen. Und dann schauen wir, wo er uns hinführt.

Muss die TSV aber nicht mal langsam das Saisonziel nach oben korrigieren, weg vom einstelligen Tabellenplatz, hin zu Europa?

Es wäre zu einfach, Ziele kurzfristig zu korrigieren. Unser Ziel bleibt es, das Beste und Maximale aus der Ausgangsposition herauszuholen.