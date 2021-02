Super Bowl 2021: Tampa Bay Buccaneers gegen Kansas City Chiefs live im TV und Online-Stream sehen

Wer krönt sich zum NFL-Champion? Im 55. Super Bowl können die Kansas City Chiefs in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr/MEZ) bei den Tampa Bay Buccaneers ihren Titel verteidigen. Im Raymond Stadium in Tampa/Florida kommt es erstmals in der Geschichte der NFL zu einem Heimspiel im Super Bowl. Die Bucs treten im Kampf um den Sieg in der eigenen Arena an. Aufgrund der Corona-Pandemie wird mit rund 22.000 Zuschauern geplant. Die Partie ist auch ein Duell der Generationen: Der inzwischen zum NFL-Superstar gereifte Patrick Mahomes, der im letzten Jahr mit den Chiefs den ersten Titel seit 50 Jahren holte, trifft auf Legende Tom Brady, der den Super Bowl insgesamt sechsmal gewann und erst vor der Saison zu den Bucs wechselte.

