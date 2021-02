Wie gucken Hannovers Sportfans den Super Bowl? Schickt uns eure besten Bilder!

Der amerikanische Football gewann in den vergangenen Jahren auch in Deutschland immer mehr an Popularität. Für viele deutsche Sportfans ist der Super Bowl-Tag inzwischen zu einem echten Feiertag geworden. Man trifft sich mit Freunden, bereitet leckeres Essen zu, genießt das ein oder andere Kaltgetränk und schlägt sich die Nacht um die Ohren, um mitzufiebern.

In der Nacht auf Montag ist es wieder soweit: der 55. Superbowl steht an. Die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Superstar Tom Brady spielen im heimischen Stadion gegen Vorjahressieger Kansas City Chiefs und ihren Starquarterback Patrick Mahomes (Kick-off 0.30 Uhr, Pro Sieben und DAZN).

Ob eine dekorierte Wohnung oder ein außergewöhnliches Outfit - wir wollen es sehen!

Und auch sportlich geht es in Hannover im American Football längst zur Sache. Mit den Hannover Spartans, den Hannover Grizzlies und den Hannover Stamperders sind in der niedersächsischen Landeshauptstadt gleich drei Teams beheimatet. Aufgrund der Corona-Pandemie spielen sie zwar aktuell nicht, trotzdem blicken auch sie gespannt auf den 55. Super Bowl in Amerika.

Und Hannovers Sportfans? Mit großer Sicherheit verbringen auch zahlreiche Footballfans aus der Region die heutige Nacht vorm Fernseher. Aufgrund der Pandemie-Situation sind zwar keine große Partys möglich, aber im kleinen Kreis kann man es sich dennoch gemütlich machen. Wir wollen von euch wissen, wie ihr die Nacht des Super Bowls erlebt. Schickt uns eure besten Bilder! Ob leckeres Essen, eine dekorierte Wohnung oder ein außergewöhnliches Fanoutfit - wir wollen es sehen.

Mail oder WhatsApp

Eure besten Bilder könnt ihr uns gerne vor, während oder nach dem Spiel per Mail an hannover@sportbuzzer.de oder per WhatsApp an die Nummer 0160 3222814 schicken.