Der Hype um die amerikanische National Football League (NFL) ist längst in Deutschland angekommen. In Zukunft soll sogar ein Ligaspiel pro Saison in Frankfurt oder München ausgetragen werden. Auch in der Nacht zum Montag den 14. Februar 2022 werden zahlreiche Fans die Nacht zum Tag machen, wenn ab 0.30 Uhr das Finale zwischen den Cincinnati Bengals und Los Angeles Rams in Los Angeles steigt. Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den 56. Super Bowl. Anzeige

Was ist der Super Bowl? Der Super Bowl ist das Finale um die Meisterschaft in der National Football League und wird in einer Woche zum 56. Mal ausgespielt - offiziell ist die Schreibweise Super Bowl LVI mit den römischen Ziffern. In der NFL sind die insgesamt 32 Mannschaften aufgeteilt auf zwei Divisionen, die American Football Conference und die National Football Conference, kurz AFC und NFC. Beide Conferences werden im Super Bowl durch ein Team repräsentiert.

Wann ist der Super Bowl 2022? Im SoFi Stadium in Inglewood, einer eigenständigen Gemeinde südlich von Los Angeles, ist es am 13. Februar 15.30 Uhr, wenn das Spiel beginnt - für deutsche Fans geht es dementsprechend um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag zum Montag los.



Welche Teams spielen beim Super Bowl 2022? Im Super Bowl 2022 kämpfen zwei Überraschungsteams um den Sieg: Die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals.

Was spricht für die Los Angeles Rams? Mit Starverteidiger Aaron Donald hat das Team nicht nur den besten Defensivspieler, sondern vermutlich den besten Akteur der ganzen Liga in den eigenen Reihen. Dazu kommt Trainer Sean McVay, der mit seinen gerade erst 36 Jahren als eine Art Genie an der Seitenlinie gilt. Zusätzliche Motivation wird sein, dass die Rams erst das zweite Team in der NFL-Geschichte sind, das einen Super Bowl im eigenen Stadion spielt. Voriges Jahr war das bei den Tampa Bay Buccaneers der Fall, die auch gewonnen haben.

Was spricht für die Cincinnati Bengals? Die Bengals sind die Überraschung der Play-offs. Am Ende der vergangenen Saison war das Team noch Letzter seiner Division, nun schaltete die Mannschaft in den Play-offs nacheinander die Las Vegas Raiders, die Tennessee Titans und die Kansas City Chiefs aus – nachdem zuvor 30 Jahre lang gar kein Endrundenspiel gewonnen wurde. Das Team hat viele, junge Talente wie Quarterback Joe Burrow oder Passempfänger Ja’Marr Chase in seinen Reihen, die bisher überragende Leistungen gezeigt haben. Im Finale wird entscheidend sein, ob die bisherige Unbekümmertheit dem Druck standhält.

Livestream: Wo kann ich den Super Bowl 2022 streamen? Online gibt es die Partie im kostenlosen Livestream auf ran.de, beim kostenpflichtigen Internetanbieter DAZN oder mit dem kostenpflichtigen Game Pass der NFL. Tickets für das Stadion gibt es ab 600 Dollar, das teuerste kostet 75 .000 Dollar.

Super Bowl 2022: Läuft das Spiel im TV? Im Fernsehen läuft das Endspiel bei Pro Sieben am Sonntag, 13. Februar 2022. Der Sender überträgt das Sportspektakel bereits zum fünften Mal live. Los geht es mit der Vorberichterstattung schon ab 22:55 Uhr.

Wie teuer ist die Werbung beim Super Bowl? Für einen 30-Sekunden-Werbespot bekommt der übertragende US-TV-Sender NBC in diesem Jahr Medienberichten zufolge bis zu 7 Millionen US-Dollar. In der NFL richten sich sogar der Spielablauf und die Pausen zwischen den Spielzügen nach der Länge der eingeblendeten Werbungen. Für die eigens angefertigten Werbespots heuern Firmen berühmte Stars an. Diesmal sind beispielsweise Scarlett Johansson Mila Kunis und Demi Moore dabei.