Super Bowl: So fulminant war die heiße Halbzeitshow mit Jennifer Lopez und Shakira

Das Finale der National Football League (NFL) verfolgen Jahr für Jahr weit über die Vereinigten Staaten hinaus viele Millionen Menschen vor den TV-Geräten - nicht nur wegen des sportlichen Ereignisses, sondern auch in Bezug auf die Halbzeitshow. In der Pause des 54. Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers heizten in der Nacht von Sonntag auf Montag (deutsche Zeit) zwei der bekanntesten Popstars der Welt die Zuschauer ein: Jennifer Lopez und Shakira.

In der Halbzeitpause zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs heizten Shakira und J. Lo dem Publikum ein.

Megastar Shakira eröffnete die Halbzeit-Show und performte ein Medley ihrer größten Hits, in dem sie sich rockig, verführerisch und vor allem bestens gelaunt zeigte. Kleines Highlight ihrer Show: Während sie ihre Erfolgssingle „Hits Don’t Lie“ anstimmte, ließ Shakira sich in typischer Stage-Diving-Manier ins Publikum fallen und sich von diesem tragen, ehe auch schon die ersten Töne von Jennifer Lopez’ Hit "Jenny From The Block“ angestimmt wurden.

Mit Stimmgewalt und jeder Menge Power gab auch die 50-Jährige ein Medley ihrer größten Tracks zum Besten und begeisterte darüber hinaus mit zahlreichen akrobatischen Tanzeinlagen. Zum Abschluss der Show performte J. Lo gemeinsam mit einem Kinderchor ihren Hit „Let’s Get Loud“, ehe sich Shakira dazugesellte und sich die beiden Latina-Diven ein energiegeladenes Tanz-Battle lieferten und die Halbzeitshow beendeten.